2 млрд євро. Нідерланди виділили додаткову військову допомогу Україні на 2024 рік

Уряд Нідерландів ухвалив виділення додаткових 2 мільярди євро на військову допомогу Україні в 2024 році.

Нова допомога від Нідерландів

Рішення про допомогу, за словами міністерки оборони Кайси Оллонгрен, є ознакою непохитної підтримки Києва у боротьбі проти вторгнення Росії.

Це частина ширшого пакету, який Нідерланди нададуть Україні наступного року. Він включає 102 мільйони євро на відновлення та гуманітарну допомогу, яка буде збільшена протягом року, якщо це буде необхідно.

Оллонгрен сказала, що загальна сума голландської підтримки України під час війни становить близько 7,5 мільярдів євро.

Для мене найважливішим є те, що наступного року ми надамо додаткові 2 мільярди євро військової допомоги. Це збереже нашу підтримку України та забезпечить її продовження, що є критично важливим для України, — сказала Оллонгрен Reuters. Поширити

Підтримка надаватиметься на основі потреб Києва, сказала Оллонгрен, і може включати передові безпілотники.

Протиповітряна оборона, боєприпаси та підтримка ВПС залишатимуться пріоритетними. Раніше Нідерланди, Данія та інші союзники по НАТО створили центр підготовки F-16 для українських пілотів.

Нідерланди нададуть Україні додаткові боєприпаси

3 листопада міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен після візитів до Харкова та Києва пообіцяла виділити Україні 500 мільйонів євро на боєприпаси.

Оллонгрен сказала, що кошти будуть виділені до середини 2024 року.

Близько 260 млн євро буде витрачено на артилерійські снаряди, ще 240 мільйонів – на боєприпаси для танків.