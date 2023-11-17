2 млрд евро. Нидерланды выделили дополнительную военную помощь Украине на 2024 год

Правительство Нидерландов решило выделить дополнительных 2 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2024 году.
Новая помощь от Нидерландов
Решение о помощи, по словам министерства обороны Кайс Оллонгрен, является признаком непоколебимой поддержки Киева в борьбе против вторжения России.
Это часть более широкого пакета, который Нидерланды предоставят Украине в следующем году. Он включает 102 миллиона евро на восстановление и гуманитарную помощь, которая будет увеличена в течение года, если это будет необходимо.
Оллонгрен сказала, что общая сумма голландской поддержки Украины во время войны составляет около 7,5 миллиарда евро.
Поддержка будет оказываться на основе нужд Киева, сказала Оллонгрен, и может включать в себя передовые беспилотники.
Противовоздушная оборона, боеприпасы и поддержка ВВС будут оставаться приоритетными. Ранее Нидерланды, Дания и другие союзники НАТО создали центр подготовки F-16 для украинских пилотов.
Нидерланды предоставят Украине дополнительные боеприпасы
3 ноября министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после визитов в Харьков и Киев пообещала выделить Украине 500 миллионов евро на боеприпасы.
Оллонгрен сказала, что средства будут выделены к середине 2024 года.
Около 260 млн. евро будет потрачено на артиллерийские снаряды, еще 240 миллионов – на боеприпасы для танков.
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