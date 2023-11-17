2 млрд евро. Нидерланды выделили дополнительную военную помощь Украине на 2024 год

Правительство Нидерландов решило выделить дополнительных 2 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2024 году.

Новая помощь от Нидерландов

Решение о помощи, по словам министерства обороны Кайс Оллонгрен, является признаком непоколебимой поддержки Киева в борьбе против вторжения России.

Это часть более широкого пакета, который Нидерланды предоставят Украине в следующем году. Он включает 102 миллиона евро на восстановление и гуманитарную помощь, которая будет увеличена в течение года, если это будет необходимо.

Оллонгрен сказала, что общая сумма голландской поддержки Украины во время войны составляет около 7,5 миллиарда евро.

Для меня самое важное, что в следующем году мы предоставим дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи. Это сохранит нашу поддержку Украины и обеспечит ее продолжение, что критически важно для Украины, — сказала Оллонгрен Reuters. Поделиться

Поддержка будет оказываться на основе нужд Киева, сказала Оллонгрен, и может включать в себя передовые беспилотники.

Противовоздушная оборона, боеприпасы и поддержка ВВС будут оставаться приоритетными. Ранее Нидерланды, Дания и другие союзники НАТО создали центр подготовки F-16 для украинских пилотов.

Нидерланды предоставят Украине дополнительные боеприпасы

3 ноября министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после визитов в Харьков и Киев пообещала выделить Украине 500 миллионов евро на боеприпасы.

Оллонгрен сказала, что средства будут выделены к середине 2024 года.

Около 260 млн. евро будет потрачено на артиллерийские снаряды, еще 240 миллионов – на боеприпасы для танков.