"Настоящая королева": Кейт Миддлтон очаровала изысканным образом

"Настоящая королева": Кейт Миддлтон очаровала изысканным образом

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Кейт Міддлтон на весіллі друзів (фото — instagram.com)

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с официальным визитом в Шотландию. На этот раз 37-летняя Кейт Миддлтон поразила публику изысканным образом, который выбрала для совместной поездки, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Первая красавица Британии составила компанию мужу и вместе с ним посетила небольшой шотландский город Данди. Королевская чета стало гостями торжественного открытия филиала музея Виктории и Альберта V&A Данди. В рамках мероприятия были представлены экспонаты, которые принадлежали лондонскому музею Виктории и Альберта.

"Для официального мероприятия герцогиня Кебриджская выбрала, как всегда, стильное и сдержанное платье. На ней было платье-пальто в крупную зелено-синюю клетку от Alexander McQueen, плотные черные колготки и темные перчатки. К такому наряду 37-летняя Кейт надела свои любимые замшевые туфли на толстом каблуке, а дополнила образ клатчем изумрудного оттенка от tod’s, шарфом в тон к сумке и элегантными серьгами", — сказано в сообщении.

"Настоящая королева": Кейт Миддлтон очаровала изысканным образом (1)

"Настоящая королева": Кейт Миддлтон очаровала изысканным образом (2)

"Настоящая королева": Кейт Миддлтон очаровала изысканным образом (3)

"Настоящая королева; у нее идеальная фигура; это платье просто безупречно; ее стилисты, конечно, молодцы", — хвалят Кейт поклонники в комментариях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в рейтинге самых стильных британцев.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кейт Миддлтон, образ, платье, Британия
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