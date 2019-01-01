"Я была не готова": Оля Цибульская откровенно рассказала о предательстве

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская откровенно рассказала о предательстве близких друзей. Красавица отметили, что после того, как она стала известной, из ее окружения исчезло немало людей, которых она считала близкими, передает ONLINE.UA.

Цибульская призналась, что, как и любой человек, она хочет иметь настоящих друзей, на которых можно всегда положиться. Однако артистка уже несколько раз сталкивалась с ситуацией, когда ее упрекали славой и прекращали общение.

"Всегда считала: неприятно, когда друзья предают в беде, но еще хуже, когда не проходят проверку счастьем. Я была не готова к тому, что чем выше ты поднимаешься, тем меньше настоящих друзей у тебя остается", — говорит певица.

Кроме того, Цыбульская рассказала, как подруга с детства не могла смириться с ее победой на шоу "Фабрика звезд". Тогда девушка прекратила общение с Олей, отметив, что ей далеко до звезды. По словам артистки, круг ее друзей еще больше сузился из-за отказ от алкоголя и жизни без ночных вечеринок.

Однако певица подчеркнула, что после такого досадного опыта еще больше ценит друзей, которые у нее остались.

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