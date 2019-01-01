Шокирующая цифра: какой процент молодежи хочет покинуть Россию

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В России 41% жителей в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы эмигрировать из страны — это подтверждают результаты исследования "Левада-центра", передает ONLINE.UA.

По словам социологов, уровень образования существенно не влияет на готовность эмигрировать (по данным этого опроса), в отличие от возраста.

"Молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в два раза чаще показателя по выборке в целом заявляли о своем желании выехать за границу на постоянное место жительства", – сказано в сообщении.

При этом общее количество тех, кто заявил о желании эмигрировать, составляет 17% человек.

Указано, что именно молодежь также чаще демонстрирует позитивное восприятие эмигрантов. Положительное и нейтральное отношение к ним находилось практически в равном соотношении: 45% и 51% соответственно.

Негативнее всех к эмигрантам относятся респонденты в возрасте от 55 лет и старше.

Стоит отметить, что количество граждан РФ, которые сожалеют о распаде Советского Союза, достигло 66%. До этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%. Указано, что абсолютный рекорд был зафиксирован 18 лет назад — 75% тех, кто сожалеет о распаде СССР. Социологи отмечают, что 60% опрошенных граждан РФ считают, что распада можно было избежать, — это тоже максимум за 13 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что больше половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках — это подтверждают данные опроса.