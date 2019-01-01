Это произошло: в НАТО подписали исторический протокол

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6 февраля послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу. Торжественная церемония подписания состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает ONLINE.UA.

Представители каждой страны-члена по очереди в алфавитном порядке поставили свою подпись на документе. Церемония состоялась в присутствии министра иностранных дел балканской страны Никогда Димитрова.

"Это историческое событие. Премьеры Ципрас и Заев продемонстрировали стратегическое мышление и большое мужество, когда подписали Преспанское соглашение... На этом пути были вызовы и сложные компромиссы, но приверженность демократическим ценностям и реформам способствовали результата и прогресса", — заявил перед началом церемонии генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Стоит отметить, что протокол о присоединении Македонии теперь должна ратифицировать каждая страна-член блока.

"Я надеюсь, этот процесс пройдет гладко, и мы все вскоре сможем приветствовать вас в качестве полноправного члена", — заявил Столтенберг.

Генсек также отметил, что сегодня представители Македонии примут участие в заседаниях блока в качестве приглашенной стороны. Министр иностранных дел Македонии также примет участие в министерской встрече НАТО в апреле.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Альянс продолжит оказывать давление на Россию в вопросе восстановления суверенитета Украины и выполнение Минских соглашений. С таким решительным заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.