Масштабный блекаут в Венесуэле: в больницах умирают тяжелобольные дети

Масштабный блекаут в Венесуэле: в больницах умирают тяжелобольные дети

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Фото: twitter.com

В Венесуэле продолжается масштабные перебои с электричеством из-за серьезной аварии на главной электростанции страны. На данный момент свет появился только в некоторых районах Каракаса — большая часть страны по-прежнему остается без электричества, из-за чего в больницах умирают дети.

О сложной ситуации в Венесуэле сообщил представитель коалиции организаций на право на здоровую жизнь Codevida health rights group, передает ONLINE.UA.

"В Венесуэле существует 129 пунктов для диализа, которые обслуживают 10 200 человек, отсутствие услуг по водоснабжению, электроэнергии и лечению – приговаривает их к смерти", – написал руководитель сообщества Франциско Валенсия в соцсети.

Ранее сообщалось, что накануне, 9 марта, 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране. А 8 марта в больнице города Матурин (штат Монагас, Венесуэла), который остался без электричества, как и большая часть всей страны, умерли 15 детей.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини жестко отреагировала на ситуацию в Венесуэле.

Источник: ONLINE.UA Теги: дети, Венесуэла, кризис, больницы, последствия, гибель, электроенергия, блэкаут
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