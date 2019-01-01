Россия устроила наглые провокации в водах Великобритании: появились шокирующие подробности

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Россия устроила очередные наглые провокации. На этот раз российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный опасным оружием, с отрядом кораблей Северного флота РФ прошел недалеко от базы шотландских ВВС и насторожил королевские ВМС, которые отправили для наблюдения за российскими кораблями британский эсминец Defender.

Газета The Times сообщила, что на борту "Адмирала Горшкова" установлено новое опасное оружие, которое способно вызывать у потенциального противника галлюцинации и рвоту, передает ONLINE.UA.

Речь идет о станциях визуально-оптических помех 5 П-42 "Филин", применение которых может провоцировать появление галлюцинаций и болезненного состояния у врагов за счет "коротких импульсов высокоинтенсивного светового излучения".

Отмечается, что российский корабль провел противодиверсионные учения недалеко от шотландского города Лоссимут. Спикер Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдональд назвал эти учения умышленной провокацией, которую Россия устроила в территориальных водах Великобритании.

Напомним, группа российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", на вооружении которого имеются крылатые ракеты большой дальности "Калибр", несколько дней назад начала проход пролива Ла-Манш и уже сегодня вышла в Атлантику. В пресс-службе Северного флота сообщили, что российские корабли выполнят задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана, а также зайдут в порты иностранных государств. Длительность похода составит несколько месяцев. Также сообщается, что "Адмирал Горшков" позже войдет в состав российской эскадры в Средиземном море.