Россия устроила наглые провокации в водах Великобритании: появились шокирующие подробности

Россия устроила очередные наглые провокации. На этот раз российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный опасным оружием, с отрядом кораблей Северного флота РФ прошел недалеко от базы шотландских ВВС и насторожил королевские ВМС, которые отправили для наблюдения за российскими кораблями британский эсминец Defender.
Газета The Times сообщила, что на борту "Адмирала Горшкова" установлено новое опасное оружие, которое способно вызывать у потенциального противника галлюцинации и рвоту, передает ONLINE.UA.
Речь идет о станциях визуально-оптических помех 5
Отмечается, что российский корабль провел противодиверсионные учения недалеко от шотландского города Лоссимут. Спикер Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдональд назвал эти учения умышленной провокацией, которую Россия устроила в территориальных водах Великобритании.
Напомним, группа российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", на вооружении которого имеются крылатые ракеты большой дальности "Калибр", несколько дней назад начала проход пролива Ла-Манш и уже сегодня вышла в Атлантику. В пресс-службе Северного флота сообщили, что российские корабли выполнят задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана, а также зайдут в порты иностранных государств. Длительность похода составит несколько месяцев. Также сообщается, что "Адмирал Горшков" позже войдет в состав российской эскадры в Средиземном море.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в России похвастались новым оружием, которое уже установлено на два фрегата. Там создали станции визуально-оптических помех 5