В Крыму жители полуострова подвергаются серьезной опасности - МИД Эстонии

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Эстония дала свою оценку действиям России относительно оккупации Крымского полуострова, приурочив заявление МИД к пятой годовщине "референдума" в Крыму. Полуостров для Вэстонии, указано в заявлении, всегда будет неотъемлемой частью Украинского государства, передает ONLINE.UA.

Глава МИД Эстонии Свен Миксер подчеркнул, что действия в Крыму пять лет назад были фарсом со стороны Русской федерации, а дальнейшая 18 марта 2014 года аннексия полуострова является незаконной.

"Мы решительно осуждаем этот акт, который игнорировал как украинскую Конституцию, так и волю народа, и представляет серьезную угрозу для европейской безопасности и верховенства международного права", — сказал министр.

Россия, по словам Миксера, использовыала Крым как "плацдармом для российских вооруженных сил, которые стремятся контролировать весь Черноморский регион и тем самым закрепить российское влияние в более широком регионе".

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Эстонии что Москва радикально нарушила международные права, где фигурирует не только оккупация Крыма, но и принудительное привлечение местных жителей в армию; принудительное принятие российского гражданства; захват имущества; ограничения свободы слова и религии.

В заявлении акцентируется на ухудшении гуманитарной ситуации в Крыму. Миксер отметил, что крымские татары потерпели давления, который этому народу уже пришлось переживать в советские времена.

"За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась: каждый человек, который не поддерживает российскую аннексию, находится в опасности. Особое давление распространяется на крымских татар, которых преследовала и депортировала Москва уже в советские времена", — отмечается в заявлении.

Свен миксер также осудил захват украинских моряков и судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года

"Это было очевидным нарушением международного права, украинского суверенитета и территориальной целостности, вызванное непосредственно оккупацией Крыма. Эскалация напряженности в регионе Азовского моря создает явную угрозу безопасности во всей Европе", — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что одним из постоянных союзников Украины в противостоянии российской оккупации полуострова Крым является США. Вашингтон в течение пяти лет официально поддерживает территориальную целостность Украины и государственный суверенитет.