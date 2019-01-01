В Раде спорят, когда Зеленский сможет распустить парламент

Валерій Писаренко (фото: Youtube)

Народный депутат из фракции «Відродження» Валерий Писаренко считает, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады текущего созыва возможно до 16 июня. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По убеждению депутата, среди правоведов есть определенные разногласия относительно даты, до которой новый президент будет иметь возможность распустить парламент. По мнению Писаренко, это 16 июня 2019 года. Свой метод подсчета депутат описывает следующим образом:

«Если посчитать до последнего возможного дня, когда следующий парламент должен войти в свои полномочия, вы увидите, что это – 16 июня», — считает Писаренко.

Подобная трактовка вопроса, сможет ли Владимир Зеленский распустить нынешний состав Верховной Рады, входит в противоречие с позицией двух крупнейших фракций парламента – БПП и «Народный фронт». Как уже сообщалось на ONLINE.UA сегодня лидер фракции НФ Максим Бурбак заявил о невозможности досрочного роспуска Рады.

Напомним, что Валерий Писаренко вчера начал сбор подписей за отставку спикера парламента Андрея Парубия. Чтобы этот вопрос был поставлен на голосование, Писаренко понадобится заручиться поддержкой не менее 150 депутатов.