В Киеве на Позняках произошел взрыв, есть погибшие

В Киеве на Позняках произошел взрыв, есть погибшие

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фото: Інформатор

Кровавая трагедия произошла в ночь на 28 апреля в одной из многоэтажек столичного микрорайона Позняки. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Информатор», в результате взрыва в доме по адресу Вешняковская 9, погибли два человека – 44-летний мужчина и его 38-летняя сожительница.

По данным полиции, взрыв произошел из-за детонирования гранаты, которую принес с собой мужчина. Еще одна женщина – мать погибшей, которая тоже находилась в квартире во время трагедии, не пострадала, поскольку в момент взрыва находилась в другой комнате.

Причиной детонирования взрывного устройства, по предварительной информации, стала ссора на кухне. Во время словесной перепалки мужчина вытащил гранату и начал угрожать своей гражданской жене. Через несколько секунд раздался взрыв.

По словам матери погибшей, сожитель ее дочери не служил в армии и не был на Донбассе. Поэтому откуда у него появилась граната, она не знает.

Как сообщают в полиции, смерть мужчины после взрыва произошла мгновенно. Женщина была госпитализирована с многочисленными повреждениями жизненно важных органов и умерла через несколько часов в больнице.

Напомним, что полиция Шри-Ланки объявила о задержании подозреваемых в организации серии взрывов, в результате которых 21 апреля погибло более 250 человек.

Источник: ONLINE.UA Теги: взрыв, Киев, Позняки
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