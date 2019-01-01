В Индонезии от переутомления умерли почти 300 членов избирательных комиссий

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Количество умерших в Индонезии сотрудников участковых избирательных комиссий достигло 272 человек. Еще в 1878 людей находятся в больницах или на амбулаторном лечении. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle, причиной смерти членов избирательных комиссий стало переутомление и вызванные ею последствия.

По словам очевидцев, процедура выборов 17 апреля и последующего за ними подсчета голосов были крайне плохо организованы. Люди работали с 6:30 утра до 01:30 следующей ночи. Из-за этого много кто не выдерживал нагрузок. Большинство умерших являются работниками УИК. Также умерло 15 полицейских, которые охраняли избирательные участки.

Последние выборы были самыми массовыми в истории Индонезии. На 800 тысяч избирательных участков пришло более 150 миллионов граждан, которые одновременно выбирали не только президента, но и депутатов двухпалатного парламента, а также членов региональных и местных законодательных органов. Каждый избиратель получал по 5 разных бюллетеней. Подсчет результатов проводился вручную.

После того, как в прессу попала информация о первых 90 умерших от переутомления, Центральная избирательная комиссия оказалась под шквалом критики из-за смерти своих сотрудников. По убеждению представителей индонезийской оппозиции, вина за массовую гибель людей лежит на Центризбиркоме, который не сумел правильно организовать проведение выборов.

Уже известно, что правительство Индонезии согласилось выплатить компенсации семьям погибших в размере от 30 до 36 миллионов индонезийских рупий (около 2100-2500 долларов).

Напомним, что украинский Центризбирком пообещал объявить официальные результаты президентских выборов уже завтра, 30 апреля.