Иностранец спрыгнул с поезда, чтобы попасть в Украину: подробности

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Необычный инцидент с попыткой незаконного проникновения на территорию Украины был зафиксирован накануне работниками Госпогранслужбы. Гражданин Грузии, 1988 года рождения, выбил стекло в поезде и выпрыгнул из него, чтобы попасть в нашу страну, минуя пограничный контроль, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ГПСУ.

Происшествие случилось вчера, 29 апреля, в поезде «Минск – Киев». Как впоследствии выяснилось, гражданин Грузии ранее был депортирован из Украины за превышение срока пребывания. Уже через 13 дней после депортации иностранец сел в поезд, направляющийся в Киев, и спрыгнул с него, не доезжая 20 минут до станции «Киев-Пассажирский», в районе Дарницы. Таможенный и пограничный контроль ожидался после прибытия поезда до конечной остановки.

Услышав звук разбитого стекла, проводник поезда сразу сообщила об этом правоохранителям. После получения информации о побеге пассажира, пограничники немедленно начали поисковые мероприятия. Сначала были установлены данные иностранца, затем нашли и самого беглеца.

Сейчас гражданин Грузии находится в киевском СИЗО, где его уже ждет новое административное дело за нарушение украинского законодательства.

Напомним, что президент России Путин вчера посоветовал Владимиру Зеленскому вернуть Саакашвили в Украину.