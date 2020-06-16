В Китае случилась новая вспышка COVID-19 - что там происходит

Китайские власти начали борьбу с новыми отдельными вспышками коронавирус COVID-19 . С недавних пор В столичном Пекине ограничили движение общественного транспорта. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на информацию китайских СМИ.

По обнародованным данным, временно отменили движение автобусов между аэропортами города и другими регионами. Сейчас под это решение попали рейсы дальнего следования в Чифена во Внутренней Монголии, городов Ланфана, Баодин, Таншань в провинции Хэбэй. В то же время другие рейсы также могут претерпеть изменения.

Во вторник, 16 июня, власти остановила автобусное сообщение между аэропортом Дасин и городом Таншань. Уже 17 июня остановят сообщения по маршруту Дасин — Баодин.

Согласно предварительным данным, на прошлой неделе зарегистрировали инфекционный вспышка на крупнейшем пекинском рынке "Синьфади". С того момента коронавирус подтвердили в 100 человек. Большинство из них работают на торговых точках или имели контакт с представителями рынка.

Кроме рынка местная власть временно закрыла несколько других коммерческих локаций, все они предстали перед чрезвычайным риском.

15 июня в Пекине действующие усиленные меры контроля в жилых комплексах, где проживают более 7 тысяч человек.

В больницах китайской столицы находятся более сотни пациентов с диагнозом COVID-19 . За все время там выявили 700 случаев инфекции. Из них умерли 9, а поправились 584 — по официальным данным.

Напомним, всего в КНР, согласно данным Университета Джона Хопкинса, обнаружили 84 тысячи больных, из которых умерло около 4,6 тысячи.

Как сообщал ONLINE.UA, украинцы обратились к президенту Владимира Зеленского с петицией, которая касалась запрета "принудительной" вакцинации. Недавно она набрала необходимые 25 тысяч голосов, поэтому государственный лидер отреагировал на это.

Согласно заявлению лидера, отказ от вакцинации с 2019 года ввели в перечень глобальных угроз человечеству Всемирной организации здравоохранения.