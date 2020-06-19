Довести страну до майдана - Лукашенко заявил о заговоре против белорусов

В Беларуси не допустят майдана, которым управляют иностранные "кукловоды", утверждает президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, его политические оппоненты якобы пытаются раздуть политический конфликт и дестабилизировать страну.

"Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", — пояснил Лукашенко.

Президент утверждает, что буквально "отдал жизнь" за создание независимой и суверенной республики. Он не может себе позволить разрушить созданную страну.

Он предостерег протестующих и оппозиционеров от ситуаций, когда власть якобы должна использовать жесткие меры.

"Они же используют пацанов (на акциях протеста — ONLINE.UA). Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения — 15-16-17 лет, — констатировал Александр Лукашенко. — Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х . Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб. Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба", — считает Лукашенко.

Интересно, что подобную риторику о девяностых годах и кризисах в прошлом использует российский лидер Владимир Путин.

Напомним, в августе Беларусь проведет очередные выборы президента. Лукашенко баллотируется на свой шестой срок.

Как сообщал ONLINE.UA, в Беларуси разгорелась настоящая борьба на фоне предстоящих президентских выборов. Действующий лидер страны Александр Лукашенко объявил, что не отдаст все под власть "разгильдяев".