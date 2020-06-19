Новости

Лента новостей

В России Путина поймали на циничной лжи - детали нового скандала

Мир | Читати новину українською
В России Путина поймали на циничной лжи - детали нового скандала Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин обнародовал новую статью на тему Второй мировой войны. Историк и исследователь архивов Игорь Петров заявил об использовании лидером ложных цитат. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его Facebook.

По словам эксперта, речь идет о цитировании нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

"Гитлер прямо заявлял: "Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола", — говорится в президентской статье.

Петров пояснил, Путин не обозначил источник этой фразы. Его можно отследить благодаря другим упоминаниям. Цитата происходит из книги Генри Пикер "Застольные разговоры Гитлера". В то же время она не выглядит идентично той, что есть в статье.

"И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития", — такое утверждение можно найти в книге.

Историк добавил, труд Пикер детально изучили в 2019 году. Ученые установили, что тот не цитировал фюрера буквально, а пользовался измененными высказываниями других людей из его окружения. Более того, изменены они были уже в поздние времена.

Другим "пикантным моментом" для статьи Путина становится тот факт, что книга Пикера вошла в 2010 году в федеральный перечень экстремистских материалов РФ.

В России Путина поймали на циничной лжи - детали нового скандала (1)

Напомним, статью Путин обнародовал накануне благодаря американскому изданию The National Interest. В материале российский президент философствует на тему начала Второй мировой войны и называет ее главную причину — бездействие стран Запада.

Как сообщал ONLINE.UA, глава МИД Эстонии публично жестко раскритиковал позицию президента России относительно оккупации Советским Союзом стран Балтии в годы Второй мировой войны. Отмечается, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в своем стиле осудил позицию главы РФ в отношении интерпретации истории стран Балтии в годы Второй мировой войны.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, история, Вторая мировая война, статья, полмтика, Россия, агрессия, Адольф Гитлер
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 34984 +921
Выздоровели 16033 +586
Летальные 985 +19

Данные МОЗ Украины
Обновлено:21:11, 19.06.2020

Онлайн референдум
  • Нужно ли усилить карантинные меры?
  • 50%
    50%

    Ответили 169805

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...