В России Путина поймали на циничной лжи - детали нового скандала

Президент РФ Владимир Путин обнародовал новую статью на тему Второй мировой войны. Историк и исследователь архивов Игорь Петров заявил об использовании лидером ложных цитат. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его Facebook.

По словам эксперта, речь идет о цитировании нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

"Гитлер прямо заявлял: "Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола", — говорится в президентской статье.

Петров пояснил, Путин не обозначил источник этой фразы. Его можно отследить благодаря другим упоминаниям. Цитата происходит из книги Генри Пикер "Застольные разговоры Гитлера". В то же время она не выглядит идентично той, что есть в статье.

"И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития", — такое утверждение можно найти в книге.

Историк добавил, труд Пикер детально изучили в 2019 году. Ученые установили, что тот не цитировал фюрера буквально, а пользовался измененными высказываниями других людей из его окружения. Более того, изменены они были уже в поздние времена.

Другим "пикантным моментом" для статьи Путина становится тот факт, что книга Пикера вошла в 2010 году в федеральный перечень экстремистских материалов РФ.

Напомним, статью Путин обнародовал накануне благодаря американскому изданию The National Interest. В материале российский президент философствует на тему начала Второй мировой войны и называет ее главную причину — бездействие стран Запада.

Как сообщал ONLINE.UA, глава МИД Эстонии публично жестко раскритиковал позицию президента России относительно оккупации Советским Союзом стран Балтии в годы Второй мировой войны. Отмечается, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в своем стиле осудил позицию главы РФ в отношении интерпретации истории стран Балтии в годы Второй мировой войны.