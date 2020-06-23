У главы Минздрава лопнуло терпение из-за ситуации в Украине - что он решил

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов не мог не отреагировать на молниеносное обострение ситуации с пандемией коронавируса в нашей стране — он решил анонсировать кадровые решения в Львовской области, которая в очередной раз бьет антирекорды по заболеваемости
"Следовательно, будем принимать решение: по изменению принципа финансирования по COVID-пакетам, чтобы ни одно медучреждение страны не испытывало недостатка в лекарствах, а медработники — задержек по зарплатам, по смене руководства местного лабораторного центра, где была искусственно создана очередь, которую должны разгружать центры других городов. Такие вещи в условиях эпидемии недопустимы", — подчеркнул глава ведомства.
- о срочном завершении эпидрасследования по случаям
COVID-19у медицинских работников, так как сейчас это происходит очень медленно — из 268 начатых расследований завершено только три;
- по обеспеченности больниц необходимыми лекарственными средствами в соответствии с национальным протоколом лечения
COVID-19
- и налаживания полноценной работы лаборатории госпродпотребслужбы и обеспечения ее необходимым количеством специалистов.
Кроме того, отмечается, что отчетность о выполнении Степанов ожидает до конца недели.
Что важно понимать, количество больных коронавирусом в Украине продолжает рости — во вторник, 23 июня, выявлено 833 новых случая заражения. За весь период пандемии заболели уже 38 074 человека, из них 1035 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Также отмечается, что 16 956 украинцев смогли победить коронавирус.
Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве внутренних дел напомнили украинцам о необходимости правильного ношения масок. В случае нарушений их может ждать штраф.