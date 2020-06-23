У главы Минздрава лопнуло терпение из-за ситуации в Украине - что он решил

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов не мог не отреагировать на молниеносное обострение ситуации с пандемией коронавируса в нашей стране — он решил анонсировать кадровые решения в Львовской области, которая в очередной раз бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19 . Стоит отметить, что глава Минздрава уже посетил область, где было зарестровано 200 случаев только за последние сутки. В общем, с начала пандемии, здесь зафиксировано 3980 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Степанова в социальных сетях.

"Следовательно, будем принимать решение: по изменению принципа финансирования по COVID-пакетам, чтобы ни одно медучреждение страны не испытывало недостатка в лекарствах, а медработники — задержек по зарплатам, по смене руководства местного лабораторного центра, где была искусственно создана очередь, которую должны разгружать центры других городов. Такие вещи в условиях эпидемии недопустимы", — подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, Максим Степанов обратил внимание на то, что уже дал задание руководителю работ по ликвидации последствий медико-биологической НС, связанной с распространением коронавируса, и директору департамента здравоохранения Львовской ОГА:

о срочном завершении эпидрасследования по случаям COVID-19 у медицинских работников, так как сейчас это происходит очень медленно — из 268 начатых расследований завершено только три;

по обеспеченности больниц необходимыми лекарственными средствами в соответствии с национальным протоколом лечения COVID-19

и налаживания полноценной работы лаборатории госпродпотребслужбы и обеспечения ее необходимым количеством специалистов.

Кроме того, отмечается, что отчетность о выполнении Степанов ожидает до конца недели.

Что важно понимать, количество больных коронавирусом в Украине продолжает рости — во вторник, 23 июня, выявлено 833 новых случая заражения. За весь период пандемии заболели уже 38 074 человека, из них 1035 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Также отмечается, что 16 956 украинцев смогли победить коронавирус.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве внутренних дел напомнили украинцам о необходимости правильного ношения масок. В случае нарушений их может ждать штраф.