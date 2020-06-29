Мы зря ели свой хлеб - в команде Зеленского решились на резонансное признание

Через две недели заканчивается рабочий год в парламенте, но за этот период депутаты успели сделать очень мало, несмотря на предоставленные возможности. С таким неожиданным признанием выступила народный депутат из президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук, которая считает, что народные избранники зря ели свой хлеб, особенно в период карантина, когда парламент работал не в полную силу. Она считает, что нардепы должны работать без отпусков и доработать все запланированные законопроекты. Об этом Верещук заявила в интервью 24 каналу, передает ONLINE.UA.

"Я сторонница того, чтобы мы работали без отпусков. Был карантин, мы не работали в полную силу, а должны. Я считаю, что мы зря ели свой хлеб: мы получали заработную плату. Нам надо доработать те дни и те законопроекты, которые ждут своей очереди", — заявила Верещук.

Представитель партии "Слуга народа" отметила, что у нардепов в этом году были такие возможности и власть, каких не было ни у одного другого парламента. Она добавила, что есть ряд важных и понятных законов, которые все еще не приняты и ждут своей очереди. В частности, это законопроекты о повышении социальных стандартов, повышении пенсий, зарплат военнослужащим, государственным служащим, пенсионерам.

"Ни у одной партии в парламенте не было фракции настолько самодостаточной, чтобы голосовать за законы, не обращаясь к другим фракциям. Мы этого не использовали сполна. Я должна это признать. Мы могли больше", – признала Верещук.

Важно отметить, в течение последних недель ситуация в Верховной Раде существенно обострилась — народные избранники от фракции "Европейская солидарность" начали активно собирать подписи за выражение недоверия Кабинету министров Дениса Шмыгаля, а депутаты от "Голоса" — конкретно агитируют за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Но президент Украины Владимир Зеленский удовлетворен работой действующего правительства. Он отмечает, что выбор нового премьера был трудной задачей, но Денис Шмыгаль, по оценке президента, справляется со своими обязанностями.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Офис президента Украины под удар поставил бывший президент Грузии и действующий глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. В эфире одного из украинских телеканалов он стал утверждать, что в Украине нет государства, а есть только чиновники со своими руководителями, которые пытаются конролировать все политические, экономические и социальные процессы.