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Громкая отставка в НБУ - МВФ жестко отреагировал

Экономика | Читати новину українською
Громкая отставка в НБУ - МВФ жестко отреагировал Яків Смолій (фото — bank.gov.ua)

Украину в начале июля всколыхнула новость об отставке председателя правления Нацбанка Якова Смолия. Уже в четверг, 2 июля, Международный валютный фонд отреагировал на эту новость. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Представители фонда отметили, что действующей украинской власти необходимо приложить усилия в сохранении НБУ как независимой структуры.

В то же время эксперты обратили внимание на успехи Киева в достижении стабильности цен. Они назвали Нацбанк ключевой деталью макроэкономической политики современности.

"Вот почему независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой фондом, вот почему она должна поддерживаться при новом голове", — подчеркнули в МВФ.

Следует заметить, что председатель правления структуры Яков Смолий лично объявил о намерении уйти в отставку.

Это произошло накануне, 1 июля. Согласно заявлению чиновника, ему приходилось регулярно выдерживать мощное политическое давление.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами", — добавил Смолий.

Послы Большой семерки, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, экстренно отреагировали на новые проблемы Украины, связанные с внезапной отставкой главы НБУ Якова Смолия за "систематическое политическое давление". Они мгновенно обратились к украинской власти и предостерегли от отката реформ.

Как сообщал ONLINE.UA, на заявление Якова Смолия мгновенно отреагировал глава государства Владимир Зеленский — команда украинского лидера отметила, что безусловным приоритетом власти остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно говорил сам президент.

Источник: ONLINE.UA
Теги: НБУ, финансы, економіка, Яків Смолий, Украина
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