У Зеленского сделали неотложное заявление о переговорах по Донбассу - все детали

Берлин станет новым местом проведения переговоров по урегулированию войны на Донбассе. Сейчас в немецкую столицу уже отправились представители Офиса президента Украины — Андрей Ермак и министр временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на президентскую пресс-службу.

По официальным данным, делегация направила в Берлин в пятницу, 3 июля. Украинские представители встретятся с советниками государственных лидеров стран "нормандской четверки".

"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине", — пояснили в ОПУ.

Напомним, последний раз лидеры "нормандского формата" встречались в декабре 2019 года. Для президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина эта встреча была первой.

Тогда стороны договорились продолжать обсуждения на всех уровнях освобождение пленников, а также обсуждать зеркальное отвода войск в отдельных районах Донбасса.

Лидеры предварительно согласовали новые контакты и переговоры на различных уровнях на весну. Впрочем, эти планы частично нарушила пандемия коронавирус COVID-19 .

Сам президент Зеленский отметил, что поставил себе дедлайн на 2020 год относительно переговоров с Путиным и урегулирования на Донбассе. Позиция Киева изменится, если существенных изменений не удастся достичь в этот период.

Как сообщал ONLINE.UA, заместитель главы администрации президента России и главный переговорщик главы Кремля Дмитрий Козак, который является куратором переговоров по Донбассу, неожиданно для всех 3 июля прибыл в Берлин, чтобы детально обсудить ситуацию на Востоке Украины с политическими советниками нормандского формата.

Это уже не первая поездка представителя Путина в Германию — в этом году в мае состоялись тайные переговоры Казака и советников канцлера ФРГ Ангелы Меркель.