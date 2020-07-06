Обещание выполнил - Смелый решился на признание по разговору с Зеленским

Председатель правления Нацбанка Яков Смолий оставил пост после беседы с президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора топпосадовці коснулись важной темы — преемников Смолия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на LB.ua.

По словам бывшего банкира, он выступил с советом относительно кандидатов на должность руководителя НБУ.

"Я у него сам спросил, кого будут подавать... Еще посоветовал, чтобы он посмотрел на кого-то из моих заместителей. Президент пообещал, что пообщается, и обещание выполнил... Все правления были приглашены вечером в Офис президента, где с ними общались", — пояснил Смолий.

В то же время экс-глава НБУ и Зеленский обсудили сроки сложения полномочий. Президент подчеркнул на текущем на тот момент недели. Он объяснил это необходимостью назначения нового руководителя ведомства до каникул Верховной рады. Перерыв должен начаться 17 июля.

Напомним, ранее Смолий объявил о систематическом политическое давление как причину своей отставки. Он добавил, источником этого давления была целая череда политиков. Также "жертвами" этой борьбы стали несколько заместителей банкира.

Нардепы Рады поддержали отставку Смолия. Перед голосованием он лично выступил с трибуны. Освобождение тот назвал сигналом и протестом до высшего руководства страны.

Политическое давление на Нацбанк, по словам Смолия, начался еще осенью прошлого года из громких коррупционных скандалов, когда сотрудников НБУ арестовали за попытку получить взятку.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший глава НБУ Яков Смолий, который внезапно подал в отставку, наконец решил признаться, кто попросил его уволиться. По словам ексчиновника, о своей отставке он непосредственно разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 июня и тот на вопрос, должен Смолий освободиться, ответил "да".