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Расслабляться нельзя - Зеленский решился на громкое заявление

Украина | Читати новину українською
Расслабляться нельзя - Зеленский решился на громкое заявление Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Уже несколько месяцев Украина борется против эпидемии коронавируса COVID-19. Президент Владимир Зеленский объявил, что самый мощный удар приняла на себя Черновицкая область. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление государственного лидера во время визита в регион.

По его словам, именно в Черновицкой области выявили наибольшее количество инфицированных COVID-19 украинцев.

"Черновицкая область получила мощнейшее давление от COVID-19. Наибольшее количество людей, самая большая волна. Когда в некоторых областях был штиль и никто не видел угрозы, ходили без масок, без других средств защиты, в Черновицкой области действительно была такая волна, которая сносила все, и именно вы ее выдержали и максимально сохранили жизнь черновчан, жизнь украинцев. Я очень благодарен вам за это", — подчеркнул Зеленский.

Президент обратил внимание, "расслабляться нельзя", поскольку борьба против эпидемии в Украине еще продолжается.

Напомним, с середины марта по всей стране ввели карантин. В мае его начали пошагово ослаблять. Впрочем, 9 регионов по состоянию на начало июля не могут снимать ограничения, так как имеют плохие показатели по заболеваемости.

По состоянию на утро в среду, 8 июля, в Украине установили 50 414 диагнозов нового коронавируса. Погибли 1 306 человек, количество тех, кто выздоровел, достигла уже 23 119.

Общее количество больных на планете приближается к 12 миллионам.

Как сообщал ONLINE.UA, пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала тотальный карантин, который нанес чрезвычайный ущерб мировой экономике. Эксперты Евросоюза считают, страны еврозоны в целом потеряют до 8,7% ВВП по итогам 2020 года.

Весенний прогноз говорил о падении объемом до 7,7% ВВП. Уже по 2021 год европейская экономика восстановится на 6,1%. Можно увидеть, что к началу 2022 года ей не удастся выйти на уровень 2019-го.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, Украина, Владимир Зеленский, полмтика, эпидемия
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Обновлено:18:11, 08.07.2020

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