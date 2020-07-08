Расслабляться нельзя - Зеленский решился на громкое заявление

Уже несколько месяцев Украина борется против эпидемии коронавируса
По его словам, именно в Черновицкой области выявили наибольшее количество инфицированных
"Черновицкая область получила мощнейшее давление от
COVID-19. Наибольшее количество людей, самая большая волна. Когда в некоторых областях был штиль и никто не видел угрозы, ходили без масок, без других средств защиты, в Черновицкой области действительно была такая волна, которая сносила все, и именно вы ее выдержали и максимально сохранили жизнь черновчан, жизнь украинцев. Я очень благодарен вам за это", — подчеркнул Зеленский.
Президент обратил внимание, "расслабляться нельзя", поскольку борьба против эпидемии в Украине еще продолжается.
Напомним, с середины марта по всей стране ввели карантин. В мае его начали пошагово ослаблять. Впрочем, 9 регионов по состоянию на начало июля не могут снимать ограничения, так как имеют плохие показатели по заболеваемости.
По состоянию на утро в среду, 8 июля, в Украине установили 50 414 диагнозов нового коронавируса. Погибли 1 306 человек, количество тех, кто выздоровел, достигла уже 23 119.
Общее количество больных на планете приближается к 12 миллионам.
Как сообщал ONLINE.UA, пандемия коронавируса
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