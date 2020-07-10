Положение усугубляется - ОБСЕ бьет тревогу из-за обострения в Украине

Представители ОБСЕ с 4 апреля до 20 июня зарегистрировали в зоне проведения Операции Объединенных сил свыше 1,3 тысячи нарушений. Прежде всего речь идет о огонь с применением оружия, которого не должно быть на передовой за минскими соглашениями. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявленіе Яшата Халитов Чевіка, председателя СММ ОБСЕ в Украине.

По его словам, миссия выявила пятикратное увеличение военной техники вблизи линии соприкосновения, в том числе и в жилых районах.

"Периоды высокой напряженности сопровождались вспышками насилия, что приводило к увеличению количества жертв среди гражданского населения. В течение отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, среди которых 21 — в результате обстрелов", — добавил представитель миссии.

Он пояснил, в указанный период обстрелы повредили 40 громадських и частных объектов. Наблюдатели на фоне таких событий призывают стороны развести оружие и не допускать обустройства позиций в населенных районах, кварталах.

"Положение гражданского населения дополнительно осложняется тем, что контрольные пункты въезда-выезда закрыты из-за меры, принимаемые в связи с пандемией COVID-19 . Как следствие, люди не имеют возможности забрать свои пенсии или лишены медицинского лечения", — подчеркнул Чевик.

Другой проблемой — непосредственно для миссии — стали препятствия для патрулей на оккупированных территориях.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве обороны заявили, что оккупационное командование на Донбассе перешло к новой коварной тактике войны против Украины. Согласно пояснениям ведомства, речь идет о высокой враждебное присутствие в серой зоне, которая скрывается.