Оккупанты снова нанесли удар на Донбассе - шокирующие новости с фронта

Оккупационные войска вновь открыли огонь на Донбассе по защитникам Украины. Боевики так называемой "ДНР" попали миной в траншею Объединенных сил. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр Операции Объединенных сил.

По данным командования, враг применил минометы 82-мм неподалеку от Новолуганського в пятницу, 10 июля.

"Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту. Украинским воинам было предоставлено надлежащую первую медицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Российские захватчики целенаправленно первыми открывая огонь по позициям наших защитников, в очередной раз подтвердили свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей", — пояснили в штабе.

Украинская сторона оперативно ответила огнем врагу на этот выпад. Бойцы использовали имеющиеся виды вооружения.

Стоит добавить, для 10 июля этот инцидент стал уже не первым. Ранее оккупанты обстреляли окраины города Авдеевка в Донецкой области, в результате провокации получил ранения один военнослужащий.

Согласно официальным данным, враг открыл огонь из различных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинская сторона нанесла удары в ответ, чтобы подавить вражеские провокации.

Как сообщал ONLINE.UA, представители ОБСЕ с 4 апреля до 20 июня зарегистрировали в зоне проведения Операции Объединенных сил свыше 1,3 тысячи нарушений. Прежде всего речь идет о огонь с применением оружия, которого не должно быть на передовой за минскими соглашениями.

Миссия также обнаружила пятикратное увеличение военной техники вблизи линии соприкосновения, в том числе и в жилых районах. Она призвала стороны конфликта к отводу сил.