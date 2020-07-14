Чтобы не волновались - Зеленский выступил с неотложным поручением

Президент Владимир Зеленский выступил со срочным поручением к украинскому правительству. Недавно для борьбы с COVID-19 на Закарпатье привлекли четыре дополнительные больницы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По словам государственного лидера, эти заведения необходимо финансировать из специального подразделения.

"Надо, чтобы было обеспечено финансирование этих больниц Национальной службы здравоохранения Украины. Если уже есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом надо докладывать не только мне – необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми", — пояснил Зеленский.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко добавил, на Закарпатье сейчас достаточно мест в больницах, которые принимают пациентов с COVID-19 .

"Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил стабилизации ситуации с коронавірусною инфекцией в Украине и заметил, что тех, кто выздоровел (651 человек), сегодня больше, чем тех, кто заболел (638 человек). Кроме того, с 2 тысяч 635 аппаратов ИВЛ в больницах первой очереди (247 заведений) задействовано лишь 153 единицы (5,8%). В 375 учреждениях здравоохранения подготовили 28 732 койки для лечения больных COVID-19 ", — добавили в ОПУ.

Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине подтвердили 54 771 диагноз коронавируса. Суточное количество тех, кто выздоровел, недавно стала превышать количество новых инфицированных.

Как сообщал ONLINE.UA, в киевской власти прогнозируют, что адаптивный карантин в столице продлят на неопределенный срок. Глава Держпродспоживслужби города Олег Рубан считает, с сегодняшними показателями режим ограничений может длиться полтора года.