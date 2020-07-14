Чтобы не волновались - Зеленский выступил с неотложным поручением

Президент Владимир Зеленский выступил со срочным поручением к украинскому правительству. Недавно для борьбы с
По словам государственного лидера, эти заведения необходимо финансировать из специального подразделения.
"Надо, чтобы было обеспечено финансирование этих больниц Национальной службы здравоохранения Украины. Если уже есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом надо докладывать не только мне – необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми", — пояснил Зеленский.
В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко добавил, на Закарпатье сейчас достаточно мест в больницах, которые принимают пациентов с
"Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил стабилизации ситуации с коронавірусною инфекцией в Украине и заметил, что тех, кто выздоровел (651 человек), сегодня больше, чем тех, кто заболел (638 человек). Кроме того, с 2 тысяч 635 аппаратов ИВЛ в больницах первой очереди (247 заведений) задействовано лишь 153 единицы (5,8%). В 375 учреждениях здравоохранения подготовили 28 732 койки для лечения больных
COVID-19", — добавили в ОПУ.
Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине подтвердили 54 771 диагноз коронавируса. Суточное количество тех, кто выздоровел, недавно стала превышать количество новых инфицированных.
Как сообщал ONLINE.UA, в киевской власти прогнозируют, что адаптивный карантин в столице продлят на неопределенный срок. Глава Держпродспоживслужби города Олег Рубан считает, с сегодняшними показателями режим ограничений может длиться полтора года.