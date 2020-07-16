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В ООС разоблачили шокирующие выходки оккупантов против мирного населения - что известно

Украина | Читати новину українською
В ООС разоблачили шокирующие выходки оккупантов против мирного населения - что известно Міна окупантів (фото — facebook.com)

Украинское командование установила новые факты использования оккупантами на Донбассе запрещенного оружия. В штабе Операции Объединенных сил подчеркнули, ее поставляют непосредственно из России. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр ООС в Facebook.

По данным украинских военнослужащих, говорится противопехотные мины ПОМ-2. Например, 15 июля боевики обстреляли окрестности Новолуганського на Донетчины. Враг воспользовался гранатометом РПГ-7, гаранту которого заменили на упомянутую мину.

"Оперативно прибыв на место обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, провела фотофиксацию и установила, что на территории ЗАО “БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ” в результате обстрела российскими оккупантами была обнаружена мина ПОМ-2, что не привелась в боевое состояние. Планируется дальнейшая утилизация боеприпаса подразделением ГСЧС Украины. Существует вероятность возможности нахождения нескольких таких мин на прилегающей территории", — пояснили в штабе.

В ООС разоблачили шокирующие выходки оккупантов против мирного населения - что известно (1)

Специалисты обратили внимание на запрет этого вида мин согласно Оттавской конвенции 1997 года. Их изготавливают исключительно в РФ.

"Противопехотная мина ПОМ-2, которая имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет один из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации", — добавили в штабе.

В ООС разоблачили шокирующие выходки оккупантов против мирного населения - что известно (2)

Обнаружения мин на Донбассе говорит о систематическом поставки оружия оккупационной администрации из России. Также факт использования таких средств говорит о цинизм и полное пренебрежение безопасностью местного населения.

Как сообщал ONLINE.UA, в Евросоюзе отреагировали на трагическую гибель троих украинских военнослужащих в зоне проведения Операции Объединенных сил. Представители содружества указали на причастность России к обострению и призвали взять ответственность.

Источник: ONLINE.UA
Теги: война, Донбасс, Украина, мины, оккупация, агрессия, боевики, Россия, ДНР, ЛНР, АТО, ООС, ОРДЛО
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