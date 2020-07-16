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Путин внезапно изменил планы по Крыму - в чем причина

Политика | Читати новину українською
Путин внезапно изменил планы по Крыму - в чем причина Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин планировал в четверг, 16 июля, посетить оккупированный украинский Крым. Внезапно в Кремле изменили планы в отношении этого рабочего визита. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, Путин не будет проводить поездок 16 июля. Зато эти планы перенесут на другую дату.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник (20 июля — ONLINE.UA)", — отметил Песков.

Президентский пресс-секретарь добавил, зато лидер будет работать в своей резиденции в Ново-Огарево. Предполагается толчка для бюджетного процесса.

"Президент принял решение сегодня собрать первое такое прикидочное совещание по предстоящему бюджетному процессу", — подчеркнул Песков.

Напомним, Путин планировал посетить судостроительный завод в Керчи, где и должна была состояться упомянутая церемония закладки.

Крым остается оккупированным с февраля-марта 2014 года, когда российские войска начали вторжение в Украину. С того времени существует административная граница на границе с регионом.

Ни одно посещение полуострова без санкции украинской власти считается позазаконним. Представители российского истеблишмента, в том числе и Путин, регулярно посещают Крым. Ни один зарубежный политик легитимного уровня не совершил официального визита, поскольку аннексия остается непризнанной.

Как сообщал ONLINE.UA, российское правительство вновь выступил с вызывающим заявлением по поводу конфронтации против Украины. В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что в отношении соседа в Кремле нет никаких агрессивных планов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Крым, полмтика, Украина, купація, Дмитрий Песков
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