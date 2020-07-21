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Дополнительное напряжение - Аваков выступил с срочным заявлением о Луцке

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Дополнительное напряжение - Аваков выступил с срочным заявлением о Луцке Арсен Аваков (фото — mvs.gov.ua)

Министр внутренних дел Арсен Аваков сейчас находится с срочным визитом в Луцке где захватили автобус с заложниками. Он подчеркнул, некоторая информация о преступнике не является правдивой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг чиновника.

По его словам, так называемый луцкий террорист не имеет проблем с психическим здоровьем. Он призвал медиа быть осторожными.

"Вы распространили информацию о том, что он лечился в психиатрической больнице — это неправдивая информация", — подчеркнул министр.

Это якобы "не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение". Виновник инцидента имеет при себе смартфон, поэтому может видеть обнародованные новости.

Стоит заметить, что прежде всего такие сведения о "Максима Плохого" не распространили журналисты. Упоминание о вероятные психические расстройства появилась в публикации Департамента уголовного розыска Национальной полиции в социальных сетях. Именно на нее уже ссылались СМИ.

Дополнительное напряжение - Аваков выступил с срочным заявлением о Луцке (1)

Напомним, мужчина, который в соцсетях известный по псевдонимом "Максим Плохой" захватил утром во вторник, 21 июля, автобус с заложниками в центре Луцка. Позже он обнародовал свои дурацкие требования, обращении прежде всего в адрес нескольких политиков и олигархов. Преступник требует этих лиц признаться в том, что они — "террористы в законе".

Известно, что преступник вооружен огнестрельным оружием и взрывчаткой. Он угрожает взорвать автобус и дистанционно активировать мину, которая заложена в другом месте.

Как сообщал ONLINE.UA, 21 июля глава государства Владимир Зеленский поделился с украинцами важными и оперативными данными — он сообщил, что сейчас над освобождением граждан, которые находятся в захваченном автобусе в Луцке, работают профессионалы. По его словам, также активно ведутся переговоры с человеком, который захватил заложников — Максимом Плохим.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Арсен Аваков, полмтика, заложники, захват заложников, Луцк, автобус, МВД, присшествия
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