Вам трудно понять - Аваков выступил с громким заявлением о захвате заложников

Украинцев удивило продолжение спецоперации в Луцке после того, как задержали преступника, захватившего заложников. Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил с объяснением такого необычного решения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг чиновника.

По его словам, повторный штурм автобуса стал актом предостережения. У правоохранителей и силовиков есть четкая инструкция.

"Все, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только то фрагменты, которые мы вам давали увидеть, или то, которые могли услышать из сообщений прессы. Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оставил оружие, и его встречает группа из трех человек: медик, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль и еще один сотрудник КОРДа", — пояснил Аваков.

Министр добавил, после задержания преступника к месту подошли представители СБУ. Это было до вывода всех заложников. Правоохранители не имели возможности проверить, действительно ли в салоне никого кроме них нет. Также было неизвестно, че устранена угроза внезапного взрыва.

"Поэтому СБУ приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила вам иногда, возможно, выглядят лишними, но так нужно действовать. Вот и все", — подчеркнул Аваков.

Он также отметил, важную роль в разработке операции сыграл президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, необходимо создать нулевой риск для заложников и гуманное отношение к террористу.

Глава МВД назвал это дополнительными сложностями для правоохранителей, но в итоге получился "неплохой результат".

Как сообщал ONLINE.UA, на события в Луцке успела відреагувата американская власть. Так, 22 июля посольство США поздравило безопасное освобождение захваченных в Луцке заложников. В частности, там похвалили старания украинской власти в решении ситуации.