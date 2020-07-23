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Олимпиада столкнулась с новой проблемой - МОК объяснил ситуацию

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Олимпиада столкнулась с новой проблемой - МОК объяснил ситуацию Олімпіада (фото — peakpx.com)

Олимпиада 2020 года, которую планировали провести в Токио, потерпела сногсшибательных изменений в организации за эпидемию коронавирус. В конце июля стало известно, что условия проведения летних игр все еще оценивают проблемно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NHK.

По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, сейчас обсуждают вариант проведения мероприятий без зрителей.

Он подчеркнул, такое решение станет ответом на вызовы против безопасности людей в условиях пандемии COVID-19. Сейчас организаторы имеют несколько сценариев.

"Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы вводить необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях", — пояснил Бах.

Также президент комитета обратил внимание, спортсмены имеют собственные проблемы, связанные с тренировочным графиком. Они не имеют информации о сроках полноценного восстановления спортивного сезона, поэтому не могут спланировать выход в свою пиковую форму.

Другой проблемой стали закрытые границы. Большинство стран мира все еще удерживает строгие ограничения, а о возобновлении авиасообщения еще говорят на уровне правительств.

Японская сторона организации Олимпиады раньше говорила, что важным фактором Игр станет разработка вакцины.

Напомним, по состоянию на 23 июля на планете установили более 15,2 миллиона диагнозов коронавирус COVID-19. Количество смертей от инфекции достигло 623 тысяч.

Непосредственно в Украине по состоянию на утро помянутого дня установили уже 61 851 больного от начала эпидемии. За предыдущие сутки количество увеличилось на 856 случаев.

Как сообщал ONLINE.UA, Всемирная организация здравоохранения отметила серьезный прогресс специалистов в разработке вакцины против коронавирус COVID-19. В то же время ее распространения не следует ждать в скором времени, считают в одном из подразделений структуры.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Олимпиада, Токио, спорт, Япония, карантин, коронавірус, эпидемия, пандемия
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Обновлено:13:11, 23.07.2020

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