В деле луцкого террориста появились новые детали - что известно

Правоохранительные органы нашли предполагаемого пособника так называемого луцкого террориста Максима Кривоша. В пятницу, 24 июля, харьковский суд арестовал фигуранта дела. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги заседания Орджоникидзевского райсуда Харькова.

По официальным данным, залог ареста достигла 175 760 гривен. Дмитрий Михайленко будет находиться под стражей до 18 сентября.

Следствие установило, упомянутая лицо за несколько дней до захвата заложников отправила Кривошу пакет. Между тем гранаты преступника аналогичные той, что нашли у Михайленко.

"Установлено, что Михайленко 17.07.2020 года в 9:39 через отделения "Новой почты" №38 в Харькове, отправил посылку в Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу... Во время задержания Кривоша, у него было обнаружено ручную гранату наступательного действия РГД-5 , аналогичную до тех гранат, которые были изъяты во время обыска гражданина Михайленко", — отметили в суде.

Адвокат подсудимого Андрей Костяной подчеркнул, что его клиент посылал Кривошу три коллекционные старинные монеты. Там не было оружия.

Сам Михайленко заявил, что не торговал незаконно оружием или боеприпасами, однако признал вину в незаконном хранении. Также он отверг статус сообщника террориста.

Защита харьковчанина настаивал на домашнем аресте.

Инцидент произошел во вторник, 21 июля. Кривош захватил автобус с заложниками, которых он удерживал в центре Луцка течение примерно 11 часов. Он требовал ряд топ-политиков и олигархов признать себя террористами в законе.

Президенту Владимиру Зеленскому необходимо было записать видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Он обнародовал его вечером в упомянутый день.

После обнародования обращения Кривош роззброївся и оставил автобус, его задержали правоохранители. Видео Зеленского уволили с его страницы в Facebook.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне, 23 июля, суд принял решение об аресте Максима Кривоша. Следующие 60 суток он проведет под стражей без права на залог.