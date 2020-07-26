Оккупанты устроили ошеломляющую провокацию на Донбассе - шокирующие подробности

Оккупационные войска РФ на Донбассе продолжают обострять противостояние, хотя недавно стороны согласовали новый режим прекращения огня. За сутки 25 июля противник нанес 15 ударов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Операцию Объединенных сил.

По официальным данным, огонь зафиксировали под Крымским, Причепиловкой, Попасной, Троицким, Новозвановкой, Новоалександровкой, Орехово, Авдеевкой, Невельским, Лебединским, Опытным, Водяным.

В основном каждый обстрел — это огонь из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 мм и, в отдельных случаях, калибра 120 мм. Ни один украинский военнослужащий не получил ранений.

"Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел турбуючий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали. Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00.00 часов 27 июля 2020 года", — пояснило командование.

Украинская сторона напомнила о соблюдении всех договоренностей даже в условиях таких провокаций. Передовые подразделения попадают под дополнительный контроль офицеров, имеющих опыт миротворческих операций в разных странах.

"При этом следует отметить, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае наступательных действий вооруженных формирований РФ, проведение противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", — добавили в штабе.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кабинете министров сценарий размещение на Донбассе миротворческой миссии назвали неизбежным. С прогнозом относительно урегулирования войны выступил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.