Никакой паники - командование экстренно обратилось к украинцам из-за Донбасса

Командование Вооруженных сил Украины выступило с неотложным заявлением через Донбасс. Главнокомандующий Руслан Хомчак призвал украинцев не поддаваться провокациям и искусственно созданной панике. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По словам Хомчака, режим прекращения огня позволяет украинским силам на Донбассе отвечать на обстрелы врага.

"Еще раз подчеркиваю, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", — пояснил он.

Главнокомандующий добавил, украинские военнослужащие находятся наготове для ответа на вероятные провокации. Для этого создали дополнительные резервы.

"Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявления паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска и своих защитников", — резюмировал он.

Новый режим тишины согласовали во время очередного раунда переговоров в формате Трехсторонней контактной группы, который состоялся на прошлой неделе, 22 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, командование Операции Объединенных сил объявило об активной подготовке украинской стороны к режиму прекращения огня, который становится действующим с полуночи в понедельник, 27 июля.

Предполагается, что на Донбасс перебросят подразделения, которые укомплектовали из бойцов, имеющих опыт миротворческих операций.