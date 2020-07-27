Командование ООС срочно обратилось к украинцам - что происходит

Трехсторонняя контактная группа согласовала режим прекращения тишины, который вступил в силу с полуночи в понедельник, 27 июля. Представительство украинского штаба выступило по этому поводу с новым заявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр Операции Объединенных сил.

По официальным данным, командующий ООС накануне, 26 июля, издал приказ о прекращении огня.

"Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонним контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020 года", — отметили в штабе.

Командование отметило, что полностью контролирует ситуацию на Донбассе даже в условиях действия нового режима.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи. В этом контексте еще раз следует подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины. При этом, подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей", — добавили в ООС.

Стоит заметить, что утром 27 июля прессцентр не обнародовал традиционного возведения относительно событий в регионе, где продолжались бои и обстрелы.

Как сообщал ONLINE.UA, президент РФ Владимир Путин не устает озвучивать украинской власти новые претензии. На этот раз, во время внезапных телефонных переговоров с главой государства Владимиром Зеленским, российский президент начал жаловаться на то, что принятое украинским парламентом постановление о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования на Востоке Украины.