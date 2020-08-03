Новости

Лента новостей

Настал тот момент - Зеленский поставил срочные требования

Политика | Читати новину українською
Настал тот момент - Зеленский поставил срочные требования Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

На традиционном совещании в Офисе президента обсудили коммуникацию Кабинета министров с населением. Лидер Владимир Зеленский требует от правительства разъяснения людям, для чего именно изменили формат адаптивного карантина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По его словам, украинцы должны понимать, зачем государство поделили на зоны по четырем категориям — от "зеленой" до "красной", которые зависят от эпидемических показателей.

"Владимир Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит распределение на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин", — отметили в офиса.

Также на совещании обсудили помощь украинцам во времена пандемии на карантин. министр развития экономики Игорь Петрашко рассказал о возмещение двух третей зарплат 358 тысячам граждан из 180 тысяч Фопов. Также в правительстве упростили получение выплат по безработице.

"Это красиво звучит. Но много кто пострадал, потерял работу, ушел в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают значительно меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому или обеспечивать местом работы. Настал тот момент жизни, когда надо создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должен сыграть в этом стратегическую роль", — добавил Зеленский.

Напомним, карантин в Украине продолжается с середины марта. Его ослабили в мае, с 1 августа адаптивный карантин перешел в формат упомянутых зон.

Как сообщал ONLINE.UA, луцкая власть решилась на громкий демарш против официального Киева. Городская рада отказалась вводить жесткий карантин согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Подробности карантинного скандала — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Украина, полмтика, Кабмин, карантин
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 73158 +990
Выздоровели 39876 +333
Летальные 1738 +13

Данные МОЗ Украины
Обновлено:18:11, 03.08.2020

Курс валют 03.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,74
27,8
27,88
EUR
32,56
32,64
32,64
GBP
36,16
36,24
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...