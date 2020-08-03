Настал тот момент - Зеленский поставил срочные требования

На традиционном совещании в Офисе президента обсудили коммуникацию Кабинета министров с населением. Лидер Владимир Зеленский требует от правительства разъяснения людям, для чего именно изменили формат адаптивного карантина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По его словам, украинцы должны понимать, зачем государство поделили на зоны по четырем категориям — от "зеленой" до "красной", которые зависят от эпидемических показателей.

"Владимир Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит распределение на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин", — отметили в офиса.

Также на совещании обсудили помощь украинцам во времена пандемии на карантин. министр развития экономики Игорь Петрашко рассказал о возмещение двух третей зарплат 358 тысячам граждан из 180 тысяч Фопов. Также в правительстве упростили получение выплат по безработице.

"Это красиво звучит. Но много кто пострадал, потерял работу, ушел в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают значительно меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому или обеспечивать местом работы. Настал тот момент жизни, когда надо создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должен сыграть в этом стратегическую роль", — добавил Зеленский.

Напомним, карантин в Украине продолжается с середины марта. Его ослабили в мае, с 1 августа адаптивный карантин перешел в формат упомянутых зон.

Как сообщал ONLINE.UA, луцкая власть решилась на громкий демарш против официального Киева. Городская рада отказалась вводить жесткий карантин согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Подробности карантинного скандала — по ссылке.