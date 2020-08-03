Нет ни одного намека - к украинцам обратились с неотложным предупреждением

С 1 августа в Украине вступил в силу адаптивный карантин, по которому регионы разделяют на зоны четырех типов — согласно эпидемических показателей. Министр Максим Степанов пояснил подход распределения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, оценку ситуации в различных регионах провели эксперты Центральной комиссии по ТЭБ и ЧС. Четыре режима — это "зеленый", "желтый", "оранжевый", "красный".

"Мы честно и прозрачно освещаем ситуацию в каждом регионе. Мы показываем цифры, учитывая которые вводятся зеленый, желтый или красный уровне. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Все расчеты осуществляются в автоматическом режиме, человеческий фактор здесь отсутствует. Единственный приоритет — здоровье и безопасность украинский ", — объявили в МОЗ.

Степанов напомнил, ограничения пересматривать каждую неделю, поскольку эпидемическая ситуация регулярно меняется.

Напомним, по состоянию на утро в понедельник, 3 августа, по всей Украине количество случаев COVID-19 достигла 73158.

Согласно обновленному порядку, внесение в "красной зоны" предусматривает введение жестких ограничений. В частности, остановку общественного транспорта и блокировки между регионального сообщения с выделенными районами.

Такой подход спровоцировал критику со стороны городов, оказавшихся в этой самой "красной зоне". Городская власть Луцка и Тернополя публично раскритиковала действия Киева и отметила, что органы местного самоуправления должны иметь возможность ослаблять карантин.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский требует от правительства разъяснения людям, для чего именно изменили формат адаптивного карантина. По его словам, украинцы должны понимать, зачем государство поделили на зоны по четырем категориям — от "зеленой" до "красной", которые зависят от эпидемических показателей.