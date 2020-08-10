Все на их совести - оппозиция поставила ультиматум Лукашенко

Оппозиционный штаб неожиданно обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Его оппонент на выборах Светлана Тихановська выступила с идеей переговоров. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление представителя кампании оппозиционерки Марии Колесниковой.

По ее словам, переговоры помогут избежать насилия в Беларуси.

"Мы говорим о переговорах. Мы передали информацию, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе... Мы готовы на разговор, чтобы не допустить конфликта между обществом и властью", — пояснила пресс-секретарь.

Сама Тихановська надеется, что протесты пройдут мирно в случае восстановления.

"Если люди опять захотят выйти на мирный протест, насилие не должно повториться... Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью… Это все на их совести, не на нашей", — добавила кандидатка в президенты.

Напомним, Центризбирком утверждает, что Тихановську поддержали 9,9% избирателей, а вот действующего президента — более 80%.

Закрытия избирательных участков накануне стало началом массивных беспорядков по всей стране. По меньшей мере три тысячи человек задержали силовики, множество активистов получили ранения — от дубинок, кулаков, резиновых пуль или свето-шумовых гранат.

Лукашенко обвинил протестующих, что те как овцы дают управлять собой из-за границы.

Как сообщал ONLINE.UA, 10 августа главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановська выступила с громким заявлением — она подчеркнула, что считает себя победительницей и не собирается покидать страну. Также политикиня подчеркнула, что она и ее штаб готовы к затяжным протестов.