Оппозиция нанесла новый удар по режиму Лукашенко - что случилось

Оппозиционный штаб выступил с официальной жалобой относительно результатов выборов президента Беларуси 9 августа. Кандидат Светлана Тихановская обратилась в Центральную избирательную комиссию с новым требованием. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление представителя ведомства.

По его словам, оппозиционер требует от ЦИК признать результаты выборов недействительными.

"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", — отметили в структуре.

Напомним, единый кандидат от оппозиции стала главной соперницей действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Закрытия избирательных участков после 20:00 накануне стало началом массовых беспорядков по всей стране.

Белорусские силовики действовали жестко — они использовали против активистов водометы, избиения, свето-шумовые гранаты и даже резиновые пули. Известно о десятках, если не сотни, пострадавших. Официальный показатель относительно задержанных на протестах достиг 3 тысяч человек.

Согласно официальным данным, Лукашенко победил на выборах со значительным преимуществом - его якобы поддержали более 80 тысяч человек. Голосование впервые в истории страны произошло без международных и альтернативных надзирателей.

По состоянию на вечер 10 августа поздравили "нового" президента лишь три его коллеги — лидер РФ Владимир Путин, Китая Си Цзиньпин и Казахстан Касым-Жомарт Токаев. В Евросоюзе открыто выразили обеспокоенность условиями голосования. Также воздержался теплых слов президент Владимир Зеленский, который призвал Минск прислушиваться к людям.

Как сообщал ONLINE.UA, Центральная избирательная комиссия Беларуси по состоянию на вторую половину дня 10 августа продолжает считать голоса на президентских выборах. Ведомство сейчас уточнил данные относительно позиций кандидатов. Подробности — по ссылке.