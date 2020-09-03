Новости

Лента новостей

Достигли договоренностей - МОЗ поделился замечательными новостями о лекарствах против COVID-19

Украина | Читати новину українською
Достигли договоренностей - МОЗ поделился замечательными новостями о лекарствах против COVID-19 Тест на коронавірус (фото — pikist.com)

В украинском правительстве согласовали систематическое приобретение медикаментов, которые продемонстрировали эффективность в лечении коронавируса COVID-19. Министерство здравоохранения объявило о закупке препарата "Ремдесивир". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра Максима Степанова.

По его словам, законодательство не ограничивает власть в приобретении этого препарата.

"Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрирован в Украине. Но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить. Как только достигли договоренностей с компанией производителем, то сразу подали соответствующий проект постановления", — пояснил Степанов.

Он добавил, сейчас "Ремдесивир" внесли в национального протокола лечения коронавируса, его использование показало необходимые для этого результаты.

"Мы опираемся на опыт наших международных коллег, в первую очередь это США", — добавил министр.

По состоянию на утро 3 сентября по всей Украине обнаружили 128 228 случаев COVID-19, за предыдущие сутки новых 2 430 — это примерно равно статистическим показателям за минувшие сутки, когда обновился антирекорд.

Карантин в Украине продлится как минимум до 31 октября, в условиях ограничений проходить местные выборы. До конца сентября иностранцам запретили пересекать границу — это можно сделать только за исключением, например, благодаря праву на жительство в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство здравоохранения Украины готовится к приобретению новых тестовых систем для выявления COVID-19. разработчиками новых средств стали американские специалисты. Новые устройства смогут быстрее диагностировать инфекцию. Одновременно с закупкой произойдет обновление протокола по тестированию в Украине.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, медицина, Минздрав, Украина, Ремдесивир, лечение, лекарства, Максим Степанов
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 128228 +2430
Выздоровели 59676 +859
Летальные 2710 +54

Данные МОЗ Украины
Обновлено:11:11, 03.09.2020

Курс валют 03.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,6
27,7
27,67
EUR
32,56
32,68
32,64
GBP
36,67
36,81
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...