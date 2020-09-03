Достигли договоренностей - МОЗ поделился замечательными новостями о лекарствах против COVID-19

В украинском правительстве согласовали систематическое приобретение медикаментов, которые продемонстрировали эффективность в лечении коронавируса
По его словам, законодательство не ограничивает власть в приобретении этого препарата.
"Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрирован в Украине. Но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить. Как только достигли договоренностей с компанией производителем, то сразу подали соответствующий проект постановления", — пояснил Степанов.
Он добавил, сейчас "Ремдесивир" внесли в национального протокола лечения коронавируса, его использование показало необходимые для этого результаты.
"Мы опираемся на опыт наших международных коллег, в первую очередь это США", — добавил министр.
По состоянию на утро 3 сентября по всей Украине обнаружили 128 228 случаев
Карантин в Украине продлится как минимум до 31 октября, в условиях ограничений проходить местные выборы. До конца сентября иностранцам запретили пересекать границу — это можно сделать только за исключением, например, благодаря праву на жительство в Украине.
Как сообщал ONLINE.UA, Министерство здравоохранения Украины готовится к приобретению новых тестовых систем для выявления