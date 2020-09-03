Достигли договоренностей - МОЗ поделился замечательными новостями о лекарствах против COVID-19

В украинском правительстве согласовали систематическое приобретение медикаментов, которые продемонстрировали эффективность в лечении коронавируса COVID-19 . Министерство здравоохранения объявило о закупке препарата "Ремдесивир". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра Максима Степанова.

По его словам, законодательство не ограничивает власть в приобретении этого препарата.

"Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрирован в Украине. Но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить. Как только достигли договоренностей с компанией производителем, то сразу подали соответствующий проект постановления", — пояснил Степанов.

Он добавил, сейчас "Ремдесивир" внесли в национального протокола лечения коронавируса, его использование показало необходимые для этого результаты.

"Мы опираемся на опыт наших международных коллег, в первую очередь это США", — добавил министр.

По состоянию на утро 3 сентября по всей Украине обнаружили 128 228 случаев COVID-19 , за предыдущие сутки новых 2 430 — это примерно равно статистическим показателям за минувшие сутки, когда обновился антирекорд.

Карантин в Украине продлится как минимум до 31 октября, в условиях ограничений проходить местные выборы. До конца сентября иностранцам запретили пересекать границу — это можно сделать только за исключением, например, благодаря праву на жительство в Украине.