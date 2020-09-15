Необходимо принять ответственность - Далай-лама срочно обратился к человечеству

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV выступил с новым обращением ко всему населению Земли. Он призывает человечество заботиться о нашей голубую планету, поскольку другой дома у нас нет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление, обнародованное в Facebook.

По словам буддистского лидера, вопросы экологии — это вопрос нашего выживания. "Миллионы юных братьев и сестер" выходили на демонстрации для того, чтобы достучаться до людей и призвать их заботиться о климате.

Далай-лама таким образом отметил достижения Греты Тунберг, которая начала движение Fridays for Freedom ("Пятницы за Свободу").

"Я верю, что каждый человек имеет обязанности помогать нашей глобальной семье двигаться в правильном направлении. Молитв и добрых пожеланий не хватает. Нам необходимо принять ответственность. Наибольший движение человечества расцвел с индивидуальной человеческой инициативы", — подчеркнул он.

Духовник сказал, молодежь XXI века имеет возможность воплощать изменения, способна создать эпоху мира и диалога. Он назвал надеждой человечества людей, которые направляют общие усилия на поиске решения проблемы климатических изменений, однако не только на молодежь необходимо делать ставку.

"Нам следует выбрать политических лидеров, которые будут действовать против проблемы с неотложностью... Люди выбрали большое количество" зеленых "парламентариев в Германии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Нидерландах и Европейском парламенте... У меня часто складывалось впечатление, что политики не принимают во внимание климат и охрану окружающей среды достаточно серьезно. Невежество — это враг №1", — резюмировал Далай-лама.

Последние научные исследования указывают на критический уровень использования земного "бюджета" углерода. Сейчас именно эта "валюта" наиболее ценная для человечества, а вот политики, кажется, уже потеряли лимит оправданий.

Духовный лидер напомнил, как монах он не имеет детей, но людям с семьями стоит помнить, что именно их потомкам жить на этой планете.

"Мы в начале XXI века. Уже сейчас нам следует смотреть заранее на то, каким все может быть в XXII и XXIII веках", — заключил заявление Далай-лама.

Как сообщал ONLINE.UA, человечество полностью исчерпало запас природных ресурсов на 2020 года, в связи с чем уже с 23 августа живет в экологический долг. Именно сегодня настало День экологического долга, когда количество использованных человеком ресурсов — вода, чистый воздух, почва — с начала года превышает тот объем, который Земля способна воспроизвести 365 дней.