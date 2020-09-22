Это решающий момент - ООН срочно предупредила человечество об опасности

Пандемия стала переломным моментом для всего человечества, считает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Он сравнил сегодняшнюю ситуацию с 1945 годом, когда завершилась Вторая мировая война. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его речь в общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи.

По словам генсека, пандемия восстала перед человечеством как "пятый всадник апокалипсиса".

"Мы переживаем решающий момент. Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задач 1945 года. Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на одну из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше", — заявил Гутерриш.

Он предупредил, последствия глобальной эпидемии будут проявление во многих направлениях в будущем.

"Коронавирус — это не только тревожный звонок, это генеральная репетиция перед грядущими мировыми вызовами. Мы должны двигаться вперед со смирением, признавая, что микроскопический вирус поставил весь мир на колени", — считает генсек ООН.

Он напомнил о "четыре всадника", которые упоминались ранее — чрезмерная геополитическое напряжение, изменения климата, глобальная недоверие, темная сторона цифрового мира. Между тем "пятый всадник" прятался в сумерках и раскрылся лишь в начале года.

Напомним, по состоянию на 22 сентября в мире обнаружили более 31 миллион случаев коронавируса COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, в ООН рассказали о еще одной проблеме, с которой столкнулся мир из-за пандемии коронавируса — по словам экспертов, в результате затяжного карантина количество детских браков резко возросло. Более того, стоит обратить внимание на то, что в ближайшие десять лет их может стать больше на 13 миллионов.