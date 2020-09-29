МОЗ ошеломило новостями о бесплатной вакцине для Украины

Министерство здравоохранения Украины продолжает переговоры с мировыми компаниями, которые занимаются разработкой вакцины против коронавируса COVID-19 . Украинская сторона контактирует прежде всего с проэктам на третьей стадии клинических испытаний. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

По его словам, Киев рассчитывает на получение по крайней мере 8 миллионов доз препарата.

"По данным Всемирной организации здравоохранения пока 8 компаний-разработчиков вакцины, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний. МОН обратилось к ведущим компаний, которые есть в этом списке. Мы уже длительное время ведем с ними переговоры. Я также общаюсь со своими коллегами из европейских стран, именно по поддержке полученных вакцины Украине, как только она будет изготовлена и зарегистрирована", — пояснил Степанов.

По состоянию на конец сентября в мире нет вакцины, которая завершила все необходимые испытания. Недавно кремлевские специалисты объявили о патентовании и массовая прививка собственного препарата, однако в действительности же по международной классификации их разработки также находятся на третьем этапе.

"Украина стала участниками глобальной инициативы ВОЗ создания GAVИ альянса по обеспечению равного доступа к будущей вакцины от коронавирусной болезни. Согласно расчетам, по предварительным планам Украина сможет получить около 20% вакцин бесплатно от общей численности населения нашей страны. Это примерно 8 млн доз", — добавил министр.

Количество диагнозов в мире достигла более 33 миллионов, показатель жертв достиг потрясающего значение в один миллион.