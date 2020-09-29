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МОЗ ошеломило новостями о бесплатной вакцине для Украины

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МОЗ ошеломило новостями о бесплатной вакцине для Украины Вакцина (фото — media.defense.gov)

Министерство здравоохранения Украины продолжает переговоры с мировыми компаниями, которые занимаются разработкой вакцины против коронавируса COVID-19. Украинская сторона контактирует прежде всего с проэктам на третьей стадии клинических испытаний. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

По его словам, Киев рассчитывает на получение по крайней мере 8 миллионов доз препарата.

"По данным Всемирной организации здравоохранения пока 8 компаний-разработчиков вакцины, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний. МОН обратилось к ведущим компаний, которые есть в этом списке. Мы уже длительное время ведем с ними переговоры. Я также общаюсь со своими коллегами из европейских стран, именно по поддержке полученных вакцины Украине, как только она будет изготовлена и зарегистрирована", — пояснил Степанов.

По состоянию на конец сентября в мире нет вакцины, которая завершила все необходимые испытания. Недавно кремлевские специалисты объявили о патентовании и массовая прививка собственного препарата, однако в действительности же по международной классификации их разработки также находятся на третьем этапе.

"Украина стала участниками глобальной инициативы ВОЗ создания GAVИ альянса по обеспечению равного доступа к будущей вакцины от коронавирусной болезни. Согласно расчетам, по предварительным планам Украина сможет получить около 20% вакцин бесплатно от общей численности населения нашей страны. Это примерно 8 млн доз", — добавил министр.

Количество диагнозов в мире достигла более 33 миллионов, показатель жертв достиг потрясающего значение в один миллион.

Как сообщал ONLINE.UA, Всемирная организация здравоохранения подтвердила создание нового теста на коронавирус COVID-19, который станет более удобным в использовании. Новое средство прежде всего станет достижением для регионов, которым не хватает серьезного лабораторного оборудования. Он обладает низкой цене, которая не превышает 5 долларов США и способен обнаружили инфекцию только за 15-30 минут.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, Украина, Минздрав, Максим Степанов, эпидемия, вакцина, медицина
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Обновлено:12:11, 29.09.2020

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