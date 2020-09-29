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У Путина озвучили новые громкие претензии по Беларуси

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У Путина озвучили новые громкие претензии по Беларуси Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Российские власти упрекнула представителей НАТО из-за ситуации с Беларусью, которая сложилась в результате попыток Александра Лукашенко удержать власть. В Москве утверждают, что страны Альянса пытаются всячески разрушить их союз. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

По словам заместителя министра обороны Андрея Картаполова, НАТО увеличивает свое присутствие в балтийских странах.

"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и активность в Европе. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами ведется в странах Балтии. Главная цель расширения военной активности — демонтаж военного союза Беларуси и России", — утверждает чиновник.

Он отметил, взамен российский и белорусский правительство запланировали двусторонние военные маневры, которые стали ответом на размещение "войск НАТО у границ Союзного государства".

"В противоположность размещению войск в наших границ мы принимаем соответствующие меры, год назад успешно провели учения "Щит Союза — 2019", а три дня назад завершены плановые учения "Славянское братство", в них приняли участие батальоны тактических групп ВС РФ и силы специальных операций Беларуси", — подчеркнул Картаполов.

Напомним, ранее сам Лукашенко утверждал, что НАТО скапливаются в белорусских границ, а непосредственно Польша хотела аннексировать Гродненскую область. Откуда он взял такие сведения, непризнанный президент не объяснил, однако это существенно испортило его отношения с соседями.

Как сообщал ONLINE.UA, 29 сентября официально стало известно, что команды президента РФ Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко начали срочное обсуждение дорожных карт по интеграции в так называемой Союзном государстве. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Россия, Беларусь, Союз, Альянс, НАТО
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