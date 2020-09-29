Армения обвинила Турцию в нападении с воздуха

Армянская власти объявили громкие обвинения турецком командованию, которое несет ответственность за сбивание в воздухе штурмовика Су-25 . Официальная Анкара опровергает факт воздушной атаки против армянских сил. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявления официальных представителей стран.

По словам пресс-секретаря армянского Министерства обороны Шушан Степанян, турецкий истребитель F-16 стартовал с азербайджанского города Гянджа. Он занимался прикрытием азербайджанской авиации и беспилотных аппаратов, пока они наносили удары в районе нескольких населенных пунктов — Варденис, Мец Масрик, Сотк.

Отмечается, что пилот сбитого Су-25 погиб, его самолет находился исключительно в воздушном пространстве Армении. В правительстве страны готовы применить все имеющиеся средства для борьбы против азербайджанской армии.

Между тем Турция и Азербайджан как стратегические партнеры придерживаются одной позиции — кризис нельзя завершить, пока Нагорный Карабах остается оккупированным Арменией азербайджанским регионом.

Бои между азербайджанскими и армянскими силами возобновились в упомянутом районе предыдущее воскресенье, 27 сентября. Международное сообщество с тех пор призывает стороны обуздать споры и сесть за стол переговоров, прекратить кровопролитие.

Как сообщал ONLINE.UA, пока бои в Нагорном Карабахе не утихают третий день подряд, армянские власти жестко обратилась в Азербайджан. Официальный Ереван пригрозил Баку готовностью к использованию военных механизмов Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, речь идет о применении в случае расширения географии боев. Договор о коллективной обороне подписали Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.