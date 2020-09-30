В МИД поразили заявлением об "удушающих объятиях" Путина и Лукашенко

В украинском правительстве отметили, что заинтересованы в поддержании дружественных отношений с Беларусью, однако режим Александра Лукашенко выбрал несколько иной путь. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал сегодняшнюю ситуацию "удушающими объятиями" Кремля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам дипломата, украинская сторона готова расценивать соседнюю республику как вторая даже несмотря на все заявления Лукашенко.

"Наше государство могло бы стать нейтральным медиатором для содействия преодолению политического кризиса. К сожалению, вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия Владимира Путина", — пояснил Кулеба.

Также он напомнил о намерении Евросоюза утвердить совместные санкции против представителей частично признанной власти Беларуси, включая самого Лукашенко. Такую инициативу ранее была готова поддержать Украину. Впрочем, этого решения еще нет на конечном уровне.

"Когда ЕС решит вводить санкции против Беларуси, мы будем внимательно изучать это решение. Пока его нет. Для нас важны национальные интересы Украины, политические и экономические", — признал министр.

Напомним, режим Лукашенко рассорился со всеми странами кроме блока СНГ из-за фальсификации выборов президента 9 августа и жестокие репрессии против людей, которые вышли с публичным протестом.

После непризнанный на Западе президент начал розкидуватися возмутительными обвинениями о подготовке вторжения в Беларусь, Украину он назвал одним из центров дестабилизации ситуации в республике.

Как сообщал ONLINE.UA, первые предупреждения о санкциях, которые угрожают режиму Александра Лукашенко, стали наконец реальностью. Правительства Великобритании и Канады ввели рестрикции против нескольких представителей действующей белорусской власти.