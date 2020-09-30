Шахтер будет удивлять фанатов новой стратегией после перезагрузки

Руководство футбольного клуба "Шахтер" объявило о планах серьезного перезагрузки в команде. Генеральный директор Сергей Палкин анонсировал, что тренеру уделять значительно больше внимания молодым футболистам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.

По мнению Палкина, в случае ускоренного допуска "молодые" в главную команду те будут соответственно адаптироваться. Это в конце концов принесет пользу в будущем.

Гендиректор пояснил, будущее "Шахтера" он видит в Тете, Фернандо, Маркос Антонио, Коваленко и Корниенко. Они получат опыт и отблагодарят клуба уровнем своей игры.

Особенно Палкин отметил способности и уровень подготовки полузащитника Корниенко, то полностью оправдывает ожидания. В будущем его "шахтерская" карьера может достичь значительных позиций.

В то же время тренерский штаб наблюдает за развитием Богдана Вьюнник, вскоре главный тренер Луиш Каштру планирует пригласить его играть за основной состав.

Накануне, "горняки" вышли на поле против "Олимпика" в матче Украинской Премьер-лиги. Донецкая команда одолела оппонентов со счетом 2:0.

Сейчас в УПЛ "Шахтер" занимает 3-ю строчку, с начала нового сезона команда получила лишь две победы и две ничьи. Традиционный оппонент дончан "Динамо" находится на первом месте, и между ними стоит полтавская "Ворскла".

Как сообщал ONLINE.UA, вечером во вторник, 29 сентября, украинский футбольный клуб "Динамо" вышел на поле против бельгийского "Гента". Ответный матч за выход в групповой этап завершился с разгромным для бельгийцев счетом — 3:0 в пользу украинского. "Динамо" таким образом впервые за 4 года вышло в упомянутой стадии.