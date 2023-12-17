Армія РФ протягом тижня втратила в Україні понад 7 тис військових та сотні одиниць техніки — генерал Павлюк

Злочинна армія РФ протягом тижня втратила у війні проти України більше 7 тис військових та майже 700 одиниць техніки.

Що відомо про втрати російських окупантів в Україні протягом тижня

За інформацією першого заступника глави Міноборони, генерала Олександра Павлюка, протягом тижня українськими військовими ліквідовано близько 7 тис 250 російських військових злочинців.

Окрім цього знищено 688 одиниць ворожої військової техніки.

Мова йде про:

- 103 танки

- 163 бойових броньованих машини

- 73 артилерійських системи

- 4 РСЗВ

- 4 установки ППО

- 143 одиниці автотехніки

- 32 одиниці спецтехніки

Крім цього, українськими захисниками було знищено 24 ворожі ракети та 142 безпілотника.

Що відомо про успіхи ЗСУ та останні військові поразки армії РФ

За інформацією представників української аналітичної групи Frontelligence Insight із посиланням на супутникові знімки та фото 211 розбитих і покинутих транспортних засобів, злочинна армія РФ втратила щонайменше 211 одиниць бронетехніки в районі Авдіївки на Донеччині, намагаючись оточити і відрізати українських захисників.

Ці дані збігаються з оцінкою американської розвідки, яка дійшла висновку, що росіяни втратили 220 транспортних засобів в районі Авдіївки, а також 13 тис. чоловік, - йдеться у повідомленні аналітиків. Поширити

За їхніми даними, найбільших втрат злочинна армія РФ зазнала протягом першого місяця після початку спроб із оточення та захоплення Авдіївки на початку жовтня цього року.

Через кілька тижнів відчайдушні російські командири змінили тактику і відправили піхоту.

Зазначається, що за кількістю втрат у техніці наступ окупаційної російської армії в районі Авдіївки перевершує все, що було до цього.

Аналітики підкреслюють, що втрату 211 транспортних засобів та 13 тис військових можна порівняти із втратою п'яти батальйонів, що вказує на страшні втрати.

Після важких втрат залишається неясним, чи зможуть росіяни використовувати свій успіх, навіть якщо Авдіївка в кінцевому підсумку буде ними окупована, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Аналітики пояснюють, що для виходу на оперативний простір і подальшого просування злочинній армії РФ необхідні будуть свіжі сили, що складаються з декількох бригад, однак кремлівському керівництву стає все важче озброювати та укомплектовувати нові підрозділи через постійне зростання витрат на розв’язану злочинну війну проти України.