Преступная армия РФ за неделю потеряла в войне против Украины более 7 тыс военных и почти 700 единиц техники.
Что известно о потерях российских окупантов в Украине в течение недели
По информации первого заместителя главы Минобороны, генерала Александра Павлюка, в течение недели украинскими военными ликвидировано около 7 тыс. 250 российских военных преступников.
Кроме этого, уничтожено 688 единиц вражеской военной техники.
Речь идет о:
- 103 танка
- 163 боевых бронированных машины
- 73 артиллерийских системы
- 4 РСЗО
- 4 установки ПВО
– 143 единицы автотехники
- 32 единицы спецтехники
Кроме этого, украинскими защитниками были уничтожены 24 вражеских ракеты и 142 беспилотника.
Что известно об успехах ВСУ и последних военных поражениях армии РФ
По информации представителей украинской аналитической группы Frontelligence Insight со ссылкой на спутниковые снимки и фото 211 разбитых и заброшенных транспортных средств, преступная армия РФ потеряла по меньшей мере 211 единиц бронетехники в районе Авдеевки Донецкой области, пытаясь окружить и отрезать украинских защитников.
По их данным, самые большие потери преступная армия РФ понесла в течение первого месяца после начала попыток по окружению и захвату Авдеевки в начале октября этого года.
Через несколько недель отчаянные российские командиры сменили тактику и отправили пехоту.
Отмечается, что по количеству потерь в технике наступление оккупационной армии в районе Авдеевки превосходит все, что было до этого.
Аналитики подчеркивают, что потерю 211 транспортных средств и 13 тыс. военных сравнимы с потерей пяти батальонов, что указывает на страшные потери.
Аналитики объясняют, что для выхода на оперативное пространство и дальнейшего продвижения преступной армии РФ необходимы будут свежие силы, состоящие из нескольких бригад, однако кремлевскому руководству становится все труднее вооружать и укомплектовывать новые подразделения из-за постоянного роста расходов на развязную преступную войну против Украины.
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