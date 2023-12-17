Армия РФ за неделю потеряла в Украине более 7 тыс военных и сотни единиц техники — генерал Павлюк

Преступная армия РФ за неделю потеряла в войне против Украины более 7 тыс военных и почти 700 единиц техники.

Что известно о потерях российских окупантов в Украине в течение недели

По информации первого заместителя главы Минобороны, генерала Александра Павлюка, в течение недели украинскими военными ликвидировано около 7 тыс. 250 российских военных преступников.

Кроме этого, уничтожено 688 единиц вражеской военной техники.

Речь идет о:

- 103 танка

- 163 боевых бронированных машины

- 73 артиллерийских системы

- 4 РСЗО

- 4 установки ПВО

– 143 единицы автотехники

- 32 единицы спецтехники

Кроме этого, украинскими защитниками были уничтожены 24 вражеских ракеты и 142 беспилотника.

Что известно об успехах ВСУ и последних военных поражениях армии РФ

По информации представителей украинской аналитической группы Frontelligence Insight со ссылкой на спутниковые снимки и фото 211 разбитых и заброшенных транспортных средств, преступная армия РФ потеряла по меньшей мере 211 единиц бронетехники в районе Авдеевки Донецкой области, пытаясь окружить и отрезать украинских защитников.

Эти данные совпадают с оценкой американской разведки, которая пришла к выводу, что россияне потеряли 220 транспортных средств в районе Авдеевки, а также 13 тыс. человек, говорится в сообщении аналитиков. Поделиться

По их данным, самые большие потери преступная армия РФ понесла в течение первого месяца после начала попыток по окружению и захвату Авдеевки в начале октября этого года.

Через несколько недель отчаянные российские командиры сменили тактику и отправили пехоту.

Отмечается, что по количеству потерь в технике наступление оккупационной армии в районе Авдеевки превосходит все, что было до этого.

Аналитики подчеркивают, что потерю 211 транспортных средств и 13 тыс. военных сравнимы с потерей пяти батальонов, что указывает на страшные потери.

После тяжелых потерь остается неясным, смогут ли россияне использовать свой успех даже если Авдеевка в конечном итоге будет ими оккупирована, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Аналитики объясняют, что для выхода на оперативное пространство и дальнейшего продвижения преступной армии РФ необходимы будут свежие силы, состоящие из нескольких бригад, однако кремлевскому руководству становится все труднее вооружать и укомплектовывать новые подразделения из-за постоянного роста расходов на развязную преступную войну против Украины.