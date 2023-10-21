Армія РФ вдарила ракетами і дронами по Кривому Рогу
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила ракетами і дронами по Кривому Рогу

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Ракета

В результаті атаки РФ по Кривому Рогу спалахнула пожежа на промисловому об'єкті.

Військові РФ завдали удару по Кривому Рогу

Російські війська завдали удару ракетами й дронами-камікадзе по Кривому Рогу Дніпропетровської області вночі 21 жовтня.

Вночі у Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БПЛА. Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Відбулася пожежа, яку оперативно загасили, - йдеться у повідомленні глави ОВА.

За уточненими даними, через вечірню атаку на місцевий дачний кооператив пошкоджені три будинки.

За словами Лисака, на щастя, внаслідок нічного удару по місту ніхто не постраждав.

Що відомо про обстріл України 21 жовтня

Російські війська обстрілювали центральні та південні регіони України із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також ударних безпілотників.

Пізно увечері повідомлялося про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області. Пізніше стало відомо, що після ракетних та дронових ударів у місті обійшлося без втрат.

Також уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Харківської та Одеської областей.

У Генштабі повідомили, що ворог для удару по Україні застосував керовані авіаційні ракети Х-59 та крилаті ракети "Іскандер-К", а також ударні БПЛА типу Shahed-136/131.

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Категорія
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