Армия РФ ударила ракетами и дронами по Кривому Рогу

В результате атаки РФ по Кривому Рогу вспыхнул пожар на промышленном объекте.
Военные РФ нанесли удар по Кривому Рогу
Российские войска нанесли удар ракетами и дронами-камикадзе по Кривому Рогу Днепропетровской области ночью 21 октября.
По уточненным данным, из-за вечерней атаки на местный дачный кооператив повреждены три дома.
По словам Лисака, к счастью, в результате ночного удара по городу никто не пострадал.
Что известно об обстреле Украины 21 октября
Российские войска обстреливали центральные и южные регионы с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников.
Поздним вечером сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Позже стало известно, что после ракетных и дроновых ударов в городе обошлось без потерь.
Также ночью о ракетной угрозе предупреждали жителей Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Одесской областей.
В Генштабе сообщили, что враг для удара по Украине применил управляемые авиационные ракеты Х-59 и крылатые ракеты "Искандер-К", а также ударные БПЛА типа Shahed-136/131.
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