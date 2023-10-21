Армия РФ ударила ракетами и дронами по Кривому Рогу

В результате атаки РФ по Кривому Рогу вспыхнул пожар на промышленном объекте.

Военные РФ нанесли удар по Кривому Рогу

Российские войска нанесли удар ракетами и дронами-камикадзе по Кривому Рогу Днепропетровской области ночью 21 октября.

Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Имеются разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили, говорится в сообщении главы ОВА. Поделиться

По уточненным данным, из-за вечерней атаки на местный дачный кооператив повреждены три дома.

По словам Лисака, к счастью, в результате ночного удара по городу никто не пострадал.

Что известно об обстреле Украины 21 октября

Российские войска обстреливали центральные и южные регионы с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников.

Поздним вечером сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Позже стало известно, что после ракетных и дроновых ударов в городе обошлось без потерь.

Также ночью о ракетной угрозе предупреждали жителей Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Одесской областей.

В Генштабе сообщили, что враг для удара по Украине применил управляемые авиационные ракеты Х-59 и крылатые ракеты "Искандер-К", а также ударные БПЛА типа Shahed-136/131.